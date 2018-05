Gli attori feriti dai colleghi sul set di un film

I 3 dell'Operazione Drago (1973)

Forse non tutti sanno che Jackie Chan era una comparsa nel leggendario I 3 dell'Operazione Drago di Bruce Lee. Quest'ultimo avrebbe dovuto colpire Chan per finta nel corso di uno scontro, ma l'attore agitò troppo il bastone e finì per beccare Chan in testa. Subito dopo, Lee accorse per accertarsi che il collega stesse bene, e Chan, felice di ricevere un abbraccio dalla leggendaria star, non rivelò subito di stare benone.