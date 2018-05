Le star che rifiutano di fare i loro stunt

Drew Barrymore

Drew Barrymore ha smesso molto di recente di eseguire i propri stunt. Il motivo è stato un incidente sul set di Santa Clarita Diet, la serie Netflix in cui interpreta una madre tornata in vita come zombie cannibale. In una scena, la Barrymore doveva lanciarsi sulla schiena di un uomo per poi ucciderlo. Ma il ciak è andato male e l'attrice è caduta da quasi due metri sbattendo la testa sull'asfalto. Il seguente trauma cranico l'ha costretta a riflettere su quanto accaduto e, avendo anche dei figli, ha deciso di non eseguire mai più stunt da sé.