Errori sul set, ecco le comparse finite per sbaglio nell'inquadratura

Essere John Malkovich (1999)

Ecco un caso controverso. Spike Jonze sostiene che la scena in cui una comparsa getta una lattina in testa a John Malkovich da un'auto in corsa in Essere John Malkovich non fosse programmata. In realtà, Malkovich ha scartato questa ipotesi, dicendo che tutto era pianificato. A detta dell'attore, Jonze non era certo che ci fosse qualcuno in grado di tirare la lattina con tale precisione, ma che, alla domanda se qualcuno si sentisse in grado di tentare, "70/80 mani si alzarono dalla troupe".