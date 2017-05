Scene tagliate: dieci grandi sequenze che non abbiamo mai visto al cinema

Logan – Xavier cita Jean Grey a cena

La scena in cui Logan, Xavier e Laura cenano a casa di alcuni contadini è l'unico momento di quiete in un film cupo e violento come Logan – The Wolverine. Non stupisce, dunque, che James Mangold abbia optato per tagliare alcuni secondi in cui Xavier (Patrick Stewart) ricorda la scomparsa Jean Grey, raccontando ai loro ospiti che si trattava della moglie di Logan... e che Logan stesso l'ha uccisa. Wolverine si districa a malapena da questa rivelazione fingendo che il vecchio sia confuso. È un momento intimo ben eseguito, in cui Hugh Jackman dimostra tutta la sua bravura. Ma è in effetti di troppo.