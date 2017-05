Quando Hollywood ricicla: dieci costumi riutilizzati in più film

Doctor Who (1966) e L'impero colpisce ancora (1980)

Leggendaria la tuta spaziale indossata dal mercenario Bossk in L'impero colpisce ancora, Episodio V di Star Wars. In realtà, però, non fu creata per il film: era già apparsa in una puntata anni '60 di Doctor Who ("The Tenth Planet"). Si trattava in realtà di una tuta della Royal Air Force per le missioni ad altissima quota.