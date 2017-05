Director's Cut: dieci film da vedere nella versione del regista

Blade Runner (1982) e i film che è meglio vedere nella versione del regista

A volte, gli studios di Hollywood vogliono mettere il naso nei film che producono in maniera eccessiva. Può succedere che i film che impariamo ad amare si rivelino invece versioni rimaneggiate rispetto alla visione di un regista, ma per fortuna a volte escono i "Director's Cut" che ci permettono di scoprire cosa un autore intendesse in origine girando quel determinato film. Ecco dieci casi in cui è meglio vedere i montaggi originali piuttosto che le versioni volute dai produttori.



Cominciamo da Blade Runner di Ridley Scott. C'è un eterno dibattito tra chi preferisce la versione cinematografica e quella del regista. In quest'ultima manca la voce fuori campo di Deckard che molti amano alla follia, ma Scott ha anche tagliato il finale bucolico posticcio - creato usando scarti delle riprese di Shining - in favore di uno più secco e potente. L'aggiunta del sogno di Deckard, in cui l'eroe vede un unicorno, fa il paio di l'origami di Gaff e rivela un dettaglio che sfugge nella versione cinematografica: che Deckard stesso è un androide.



GUARDATE ANCHE:

Supereroi gay: i personaggi dei fumetti che hanno fatto coming out

Dieci film che si capiscono solo leggendo il libro

Dieci film rovinati da produttori ficcanaso