Quando una serie TV di successo diventa un flop al cinema

Star Trek - La nemesi (2002)

La fine della saga di Star Trek: The Next Generation al cinema non arrivò per motivi creativi, per la necessità di raccontare storie nuove. Arrivò per via del peggiore flop in assoluto della serie: Star Trek - La nemesi, costato 60 milioni, ne incassò 43 in patria e 65 in totale nel mondo.