Serie TV: ecco i flop più costosi della storia

Terra Nova (2011)

Chi non ricorda Terra Nova? Il tentativo di portare in televisione in formato seriale gli scontri tra dinosauri e umani tipici di Jurassic Park, prodotto da Steven Spielberg, è stato uno dei flop più clamorosi della storia della TV americana recente. 14 milioni di dollari spesi per il pilot e 4 milioni per i seguenti episodi si rivelò un prezzo da pagare troppo alto, rispetto alla media di 7,2 milioni di spettatori. Questo, unito a problemi produttivi vari (come multe sindacali e defezioni dietro le quinte), spinse FOX a calare la mannaia al termine della prima stagione, conclusasi con un cliffhanger che non verrà mai risolto.



Ma Terra Nova non è l'unica serie a essere costata troppo per gli scarsi risultati. Eccone altre...



GUARDATE ANCHE:

Dieci serie TV cancellate sul più bello

Da Fringe a Hannibal, dieci serie TV cancellate troppo presto

Dieci serie TV cancellate (che sarebbero diventate grandi successi)