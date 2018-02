Serie TV, dieci spin-off che vorremmo non fossero mai esistiti

Baywatch Nights (1995-1997)

Il bello di Baywatch non erano le trame appassionanti, i casi risolti dai bagnini, ma i bagnini stessi, anzi ancor di più le bagnine. Le corse al ralenti sulla spiaggia in costumi attillati, la bellezza degli attori e delle attrici. Una serie puramente estetica e creata in funzione di questo. Perciò piazzare Mitch Buchannon (David Hasselhoff) e altri protagonisti di Baywatch in uno spin-off poliziesco in cui tutti sono perfettamente vestiti è forse l'idea più bislacca di sempre. Ancora peggio la seconda stagione di Baywatch Nights, in cui i casi diventarono persino paranormali alla X-Files...