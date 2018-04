Avengers Infinity War, dieci cose che devi sapere prima di vedere il film Marvel

Come sono messi gli Avengers?

Non bene, dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Cap è in fuga insieme alla Vedova Nera (che si è fatta bionda per non dare nell'occhio. Ok...) e Falcon, ovvero i Vendicatori ribelli che non hanno voluto firmare gli accordi di Sokovia per regolamentare l'attività dei superumani. Bucky Barnes, alias il Soldato d'Inverno, è invece ospitato da T'Challa in Wakanda (come visto al termine di Black Panther).



Gli Avengers "legali", guidati da Tony Stark, continuano la loro attività. Sappiamo che Steve Rogers ha lasciato a Stark un telefono per contattarlo in caso di emergenza. Ed è ovvio che i Vendicatori dovranno trovare un modo per lasciarsi alle spalle le dispute e salvare ancora una volta il mondo.