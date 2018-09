Quando i buoni sono cattivi, dieci colpi di scena scioccanti

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Ok questo è ancora in sala perciò, lo ribadiamo:



SPOILER!



Come nel caso de Le verità nascoste, il colpo di genio di prendere Superman per fargli interpretare un agente doppiogiochista in Mission: Impossible - Fallout non ha prezzo. Perché, per quanto il personaggio di Henry Cavill non sia uno stinco di santo dall'inizio, tendiamo a fidarci che, nonostante i metodi, abbia buoni propositi. E invece si scopre che non è così, che fa parte di una rete di terroristi megalomani e, siccome per noi è il Boy Scout rosso e blu, l'impatto è ancora più forte. Non è un caso che il regista Christopher McQuarrie abbia scritto I soliti sospetti.