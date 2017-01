Cinema: le battute memorabili... che ricordiamo in modo sbagliato

"Specchio, specchio delle mie brame" - Biancaneve e i sette nani

La frase che tutti ricordiamo di Biancaneve e i sette nani di Walt Disney è "Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?". La frase corretta è: "Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?". L'errore avviene anche in inglese: tutti ricordano "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" mentre la Regina esclama "Magic mirror on the wall, who is the fairest of them all?". Un errore talmente comune da essere diventato il titolo originale del film Biancaneve, ovvero Mirror Mirror.