Prima di Life: dieci film ambientati nello spazio da rivedere assolutamente

I film ambientati nello spazio da rivedere prima dell'uscita di Life

Il 23 marzo, Warner Bros.distribuirà nelle sale italiane Life: Non oltrepassare il limite, film di fantascienza diretto da Daniel Espinosa che vede Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson scontrarsi con una forma di vita ostile su una stazione spaziale.



La fantascienza ha esplorato spesso l'esplorazione dello spazio, se ci passate la battuta. Di film ambientati su altri pianeti ce ne sono tantissimi, alcuni sono dei capolavori. Ma, per restare in tema, vogliamo consigliarvi dieci film che sono principalmente ambientati su astronavi, o stazioni spaziali, o comunque nel vuoto dello spazio siderale. In luoghi ostili dove la gravità scarseggia e l'unico ambiente in cui l'uomo riesce a muoversi senza tute pressurizzate è creato artificialmente.



Perciò seguiteci in questo nostro viaggio per immagini attraverso i panorami più evocativi del cosmo...



