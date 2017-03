Aspettando Fast & Furious 8: i protagonisti della saga ieri e oggi

Fast and Furious, gli eroi della saga ieri e oggi

Vin Diesel aveva 34 anni quando ha interpretato per la prima volta Dom Toretto (immagine a sinistra) diventando icona istantanea del cinema action, erede degli eroi degli anni Ottanta e Novanta come Stallone, Willis o Schwarzenegger.



L'attore e produttore ha fatto risogere una saga data per morta alla fine del terzo film. Come ci è riuscito? Contaminando l'azione con una serialità basata totalmente sul concetto di famiglia.



Si vuol bene ai personaggi di Fast and Furious, gli eroi che compono la famiglia Toretto: ex criminali ed ex poliziotti, settati su un obiettivo comune: proteggersi a vicenda e farlo da dietro il volante delle loro auto.



In attesa dell'arrivo di Fast & Furious 8, riscopriamo i membri della famiglia Toretto, osservandoli in diversi momenti della loro vita all'interno della saga. Sfogliate le foto della gallery per scoprire come si sono evoluti e se hanno mantenuto il loro look originale.



