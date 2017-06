Montaggi alternativi: dieci film migliorati dai fan

Prometheus: Giftbearer

Per quanto Prometheus sia un film affascinante, nessuno nega che il film di Ridley Scott abbia dei seri problemi. Come ad esempio una scena finale in cui Charlize Theron (SPOILER) viene schiacciata da un'astronave semplicemente perché non le viene in mente di correre di lato anziché in avanti. Questa è solamente una delle scene tagliate dal montatore Severian nella sua versione del film, che utilizza anche scene alternative tagliate per dare più senso al film. Inoltre, l'inizio e il finale (con un diverso dialogo tra Shaw e David) sono diversi da quelli cinematografici.