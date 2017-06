Dieci scene di sesso che vi faranno sentire a disagio

Requiem for a Dream, di Darren Aronofsky (2000)

Jennifer Connelly farebbe qualsiasi cosa per avere la sua dose di eroina in Requiem for a Dream. E nella scena più famosa del film di Darren Aronofsky la vediamo in un club per soli uomini (depravati) pronta a giocare con un dildo. La sequenza, rimasta nella memoria, è tutt'altro che sexy.