Dieci esaltanti biopic su persone che hanno cambiato il mondo

Alì (2001)

Quello dei biopic è un genere molto amato a Hollywood, perché il pubblico è sempre interessato a vedere storie vere sul grande schermo. Certo, non sempre sono storie di individui virtuosi, ma l'elemento verità appassiona.



Oggi siamo qui, però, per parlare proprio di quei film che hanno al centro individui che hanno cambiato il mondo, attraverso le loro lotte. Persone che a volte si sono trovate a combattere i mulini a vento, ma che ne sono uscite a testa alta portando un'innovazione, un cambio di prospettiva.



Come ad esempio Muhammad Alì, interpretato da Will Smith in Alì di Michael Mann. Un pugile, ma non solo. Un campione, un poeta di strada, un uomo che ha segnato il Ventesimo Secolo e contribuito a cambiare gli equilibri razziali negli Stati Uniti. Vedere questo film vi insegnerà a non mollare mai, nemmeno di fronte alle avversità, e a emergere sempre vincitori.



