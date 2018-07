Otto attori dimenticati che stanno per fare il loro grande ritorno

Sam Worthington

Lanciato da James Cameron come nuovo eroe del cinema americano in Avatar, Sam Worthington in realtà non è mai diventato una vera star. Ci ha provato (Terminator Salvation, Scontro tra Titani), ma è finito per fare da spalla ai veri protagonisti (Everest, La battaglia di Hacksaw Ridge), per fare il protagonista in film dimenticabili (The Titan) e, infine, per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire su Netflix con la serie Manhunt: Unabomber. Potrebbe essere sempre Cameron, e sempre con Avatar, a rilanciargli la carriera. Sono previsti ben quattro sequel di Avatar dal 2020 al 2025 e, se non altro, Worthington non avrà difficoltà a pagare le bollette.