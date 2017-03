Don Quixote: Terry Gilliam ci riprova, iniziano le riprese del suo film maledetto

, opera mirabile dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra, è da sempre uno dei capolavori indiscussi della letteratura mondiale. Un libro molto amato, anche dal regista di Minneapolis Terry Gilliam che da sempre tenta di realizzarne una versione cinematografica: The Man Who Killed Don Quixote . Un'impegno non da poco che il filmmaker ha affrontato un paio di volte in passato, ma che finalmente dovrebbe vedere la luce, se le riprese - appena iniziate - riusciranno a procedere senza intoppi…Già alla fine di febbraio, sul proprio profilo Instagram, l'attriceaveva pubblicato una foto della sceneggiatura del film dichiarando il proprio amore per il regista, seguita poi da quella della truccatrice Sylvie Imbert alle prese con il, ma secondo le fonti di IndieWire sarebbeNon si è mai saputo se il progetto fosse compreso nell' accordo firmato nel 2015, al Mercato di Cannes, con gli Amazon Studios - che non annunciarono mai nulla in merito - da parte di Gilliam, che in una successiva intervista a The Playlist dichiarò: "Amazon e simili sono interessanti perché sono ancora in una fase di crescita. Non sono una burocrazia, come quelle degli Studios che girano da anni, e sono pieni di gente aperta a idee nuove. È un buon momento per lavorare con gente così".Il riferimento ai problemi economici patiti dai precedenti tentativi - del 2002 (che diede poi vita all'interessante documentario Lost in La Mancha ) e del 2008 - non è affatto sottinteso, come si intuisce. Di certo, possiamo aspettarci che non sarà della partita il produttore portoghese Paulo Branco (secondo alcuni, definito "tirchio" da Gilliam). Mentre invece sembrerebbero essere confermatinei panni del Chisciotte,in ruoli secondari ein quelli del vero e proprio protagonista,