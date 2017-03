Dieci attori che hanno chiesto la morte dei loro personaggi

Bill Murray - Benvenuti a Zombieland

Il cameo di Bill Murray in Benvenuti a Zombieland è entrato negli annali. Giustamente, anche: è esilarante, e Murray si prende per i fondelli senza pensarci su, specialmente quando muore per errore ma non prima di essersi pentito di Garfield. Nello script, il ruolo non era così esteso: gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese (gli stessi di Deadpool) avevano solo in mente di far apparire una star famosa per pochi minuti, e quella star per poco non fu Matthew McConaughey. Quando venne scelto dopo una telefonata all'ultimo minuto dell'amico Woody Harrelson, Murray chiese che la parte fosse ampliata. Il resto è storia.