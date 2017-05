I ruoli che tutti a Hollywood volevano interpretare

Bill Murray, Mel Gibson, Charlie Sheen e Alec Baldwin. Riuscite a immaginarli nel ruolo di Batman? Alcuni sì, Bill Murray decisamente no. Eppure tutti furono in lizza per il ruolo di Bruce Wayne nel Batman di Tim Burton. Certo, va detto che molti non credevano nemmeno che Michael Keaton fosse una gran scelta, e invece lui spiazzò tutti quanti. Ma Bill Murray sembra decisamente TROPPO strano.