Dieci esilaranti parodie dei poster cinematografici

Poster Parodies: ecco le più divertenti

Nelle campagne pubblicitarie vale tutto. Lo hanno imparato presto i guru del marketing di Hollywood, capendo anche un'altra regola fondamentale: le parodie funzionano sempre. Ecco, dunque, dieci casi in cui il poster di un film in uscita ha ricalcato, messo alla berlina o semplicemente omaggiato la locandina famosa di un altro film.



A cominciare da The Hitman's Bodyguard, action comedy che uscirà in USA quest'estate. Nel film, Ryan Reynolds è una guardia del corpo che deve proteggere un killer della mala intenzionato a testimoniare. La locandina ha già fatto il giro della rete e vede i due protagonisti nella classica posa di Kevin Costner e Whitney Houston sul poster di Guardia del corpo. Una scelta vincente che ha posizionato il film sui radar del pubblico anche più del trailer.



GUARDATE ANCHE:

Dieci film rovinati da produttori ficcanaso

Grandi registi di Hollywood: 21 splendide foto dai loro set

Horror: dieci finali in grado di traumatizzarvi