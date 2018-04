I registi che hanno odiato i loro stessi film

Thor: The Dark World (2013)

Alan Taylor, celebrato regista televisivo di serie come I Soprano e Game of Thrones, fu chiamato alla regia di Thor: The Dark World dopo l'abbandono di Patty Jenkins (futura regista di Wonder Woman). Gli venne data totale libertà nel girare il film, vista la sua esperienza sul set di GoT e la vicinanza tra i due mondi fantasy. Eppure, Taylor venne poi in larga parte escluso dal processo di montaggio e sostiene che il film uscito non ricordi assolutamente quello da lui girato. "Una cosa che spero non mi capiti più e che non auguro a nessuno".