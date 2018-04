Dieci star del cinema che erano state date per morte

Sylvester Stallone

In quest'era di notizie 24 ore su 24, spesso diventa difficile separare il vero dal falso. I social network sono una grande risorsa, ma possono diventare anche una trappola quando utilizzati per diffondere falsità. Succede sempre più spesso che le star del cinema, ma non solo, vengano date per morte in fake news che in breve fanno il giro della rete. Diamo uno sguardo a dieci di queste "death hoax"...



A partire da Sylvester Stallone. L'attore e regista è stato dato per morto diverse volte. L'ultimo caso risale a febbraio 2018, quando è stato annunciato che Sly era scomparso dopo una battaglia con il cancro alla prostata. "Per favore, ignorate quest'idiozia - ha commentato Stallone - Vivo e vegeto e felice e sano".



GUARDATE ANCHE:

Attori di successo che hanno lasciato la recitazione, ecco i motivi

Grandi film con premesse incredibilmente stupide

Dieci attesi blockbuster cancellati in silenzio dagli Studios