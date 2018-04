Grandi film con premesse incredibilmente stupide

John Wick (2014)

Avete ucciso il cane del super-assassino sbagliato. Ci può essere una premessa più scema di questa? Un ex killer della mala virtualmente imbattibile e indistruttibile decide di tornare in attività per eliminare tutte le persone coinvolte nella morte del cane che gli aveva regalato la moglie morente. A sorpresa, però, John Wick è un gran bel film d'azione e ha generato già un seguito, con un altro e una serie TV in arrivo. E ha pure resuscitato la carriera di Keanu Reeves lanciando quella dei registi Chad Stahelski e David Leitch.



Non è comunque l'unico grande film con una premessa davvero stupida. Scopriamo gli altri...



