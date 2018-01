Le dieci entrate in scena più epiche della storia del cinema

Batman - Batman (1989)

L'entrata in scena di Batman nel film omonimo del 1989 è una delle cose in cui Tim Burton batte Christopher Nolan a mani basse. Quando i due rapinatori che hanno appena terrorizzato una famiglia (in una scena che richiama le origini dell'Uomo Pipistrello) si ritrovano soli in un vicolo tetro, sono loro a venire terrorizzati da una presenza che sembra sovrannaturale. In realtà è solo Michael Keaton in un costume di lattice, ma il modo in cui solleva uno dei due ladri e gli sussurra "Sono Batman" è passato giustamente alla storia.