Grandi cast, pessimi risultati: quando le star si incontrano in film deludenti

Sfida senza regole (2008)

Ecco un altro caso di film impostato solo come incontro tra due giganti di Hollywood. Al Pacino e Robert De Niro si erano già incrociati brevemente in Heat - La sfida di Michael Mann. Troppo brevemente, per quanto fossero i due protagonisti impegnati in un gioco del gatto col topo. Allora la pensata geniale: costruire per loro un "veicolo" (come si dice in America) per farli lavorare fianco a fianco. Ecco Sfida senza regole, un poliziesco iper-generico e sterilizzato, che se non fosse per i nomi coinvolti non ci ricorderemmo nemmeno. Titolo italiano furbetto.