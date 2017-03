Dieci star action anni '80 che vi siete dimenticati

Peter Weller

Dopo Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione e Robocop, Peter Weller già era passato a fare Leviathan, co-produzione italo-americana di serie B. Negli anni '90 ha azzeccato Il pasto nudo e Screamers, ma poi è passato in TV. Ultimamente lo si è visto in Sons of Anarchy e Into Darkness - Star Trek. Ma Robocop non fu proprio il trampolino di lancio di una carriera - e forse recitare con un visore il 90% del tempo non fu d'aiuto. Weller neanche tornò per Robocop 3, ma forse quella fu una mossa saggia.