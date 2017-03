I 20 anni de L'ombra del diavolo: cosa lo rende il peggior film di Brad Pitt ed Harrison Ford?

Era il marzo del 1997 e uscendo dalla sala dopo aver vistola sensazione provata era quella di negazione della delusione profonda a cui avevamo appena assistito. Un sentimento che scattava per uno dei titoli che sulla carta sembrava una "scommessa vinta in partenza" da parte della Columbia Pictures.Sullo schermo avremmo visto Harrison Ford Brad Pitt per la prima volta insieme diretti da uno specialista come Alan J. Pakula : tutti pronti a mettere in scena il thriller su un terrorista dell'I.R.A. (Pitt) che arriva negli USA per comprare armi. Mentre lo fa, stringe amicizia con il poliziotto intepretato da Ford e con la sua famiglia che lo ospita. Più il rapporto tra i due si stringe, più il giovane irlandese si caccia nei guai con i trafficanti d'armi con cui fa affari. Una volta scoperta la verità, il poliziotto proverà a salvarlo.... Un film dove tutto va storto: l'appeal dei protagonisti, totalmente travolti dalla confusione della storia. L'azione in scena che si fa attendere e che quando arriva lo fa in modo totalmente prevedibile. E soprattutto il tentativo (sprecato) di Hollywood di dire qualcosa di intelligente sulla fase finale del Conflitto nordirlandese.Noioso, vuoto e con poco senso logico. Ecco cos'è L'ombra del diavolo, passato alla storia, purtroppo, come l'ultimo film di Pakula, regista plurinominato all'Oscar scomparso nel 1998.- Scavando tra i suoi segreti, la prima cosa che viene a galla è una certa rivalità tra i protagonisti sul set. Una specie di "complesso da diva" da parte di entrambi: Pitt e Ford, infatti, non sono andati d'accordo durante l'intero periodo di lavorazione e da quel momento e non hanno mai più lavorato insieme. I veri problemi, però, si trovano andando più a fondo nelle ricerche: la sceneggiatura del film, per esempio, è stata scritta più volte, perfino durante le riprese.- La produzione de L'ombra del diavolo, infatti, è iniziata senza uno script definitivo. Una mossa che lo stesso Pitt ha definito "irresponsabile". L'attore non ha mai fatto mistero della sua avversione verso il progetto, parlandone anche ai microfoni di Newsweek ancor prima di girarlo. All'epoca aveva 33 anni ed era già una star affermata: era stato nominato all'Oscar pere ci aveva sbalordito con la sua performance in Seven . Già nel 1994 aveva provato ad abbandonare il set di Intervista col vampiro a causa di divergenze creative con i realizzatori e con Tom Cruise. Andarsene però avrebbe comportato il pagamento di una penale da milioni di dollari. La cosa si è ripetuta sul set de L'ombra del diavolo.- Brad Pitt non aveva gradito le nuove stesure della sceneggiatura. Inizialmente, infatti, aveva firmato per il ruolo diquando aveva letto una versione molto più dark dello script. Secondo Pitt l'ultima stesura del copione era "un casino." "La sceneggiatura che avevo amato era sparita - ha dichiarato l'attore - E' normale che le persone abbiano punti di vista diversi... ma a quel punto volevo abbandonare il film. E i produttori mi hanno detto: 'Ok, puoi andare via. Ma ti costerà 63 milioni di dollari'".