Arti marziali: dieci attori che dovreste conoscere

Scott Adkins e le star delle arti marziali che dovreste conoscere

Lavorare nel cinema di arti marziali è un mestiere duro, ma in cui la fatica non sempre porta alla meritata notorietà. Il filone era un tempo molto più celebre di adesso: oggi, tramontata l'era di Van Damme, i film di arti marziali sono spesso relegati al mercato home video. Perciò esiste tutto un universo di grandi performer (dire attori è riduttivo) che emergono poco e male nella coscienza collettiva.



Scott Adkins è l'esempio perfetto. Campione di kickboxing e teakwondo, l'inglese Adkins è emerso qui e là nel mainstream (Doctor Strange, Zero Dark Thirty), ma sempre in ruoli piccoli in cui non è mai stato libero di mostrare davvero il suo talento atletico. Gli appassionati di arti marziali lo conoscono comunque nel ruolo di Boyka nella saga Undisputed, di cui è la star assoluta. In X-Men le origini: Wolverine ha fatto da controfigura a Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool, praticamente interpretando il personaggio insieme a lui.



Scopriamo insieme i campioni del cinema di arti marziali che dovreste conoscere...



GUARDATE ANCHE:

Dieci star action anni '80 che vi siete dimenticati

Dieci grandi film che in origine avevano un finale più amaro

Dieci sequel che non sapevi stessero arrivando