Controfigure di famiglia: quando una star è stata sostituita da un parente

Linda e Leslie Hamilton - Terminator 2

La sorella gemella di Linda Hamilton fu ingaggiata da James Cameron per alcune scene di Terminator 2. Il suo fisico meno muscoloso la rese perfetta per interpretare una giovane Sarah Connor nella sequenza dell'incubo atomico. Ma Leslie Hamilton appare anche nel finale, quando il T-1000 prende le sembianze di Sarah e appare nella stessa inquadratura con quella vera. E in una scena tagliata, in cui Sarah si guardava allo specchio con esiti inaspettati.



Linda Hamilton ricorda che, non sapendo dell'esistenza di Leslie, Arnold Schwarzenegger la sorprese alle spalle nel primo giorno sul set, abbracciandola con forza pensando che fosse Linda. Immaginatevi Terminator scusarsi per la figuraccia...