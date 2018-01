Dieci film di enorme successo che nessuno voleva produrre

Scemo & più scemo (1994)

Il cult anni '90 di fratelli Farrelly, loro opera prima, si arrampicò su per una strada in salita prima di arrivare in sala. Prima che New Line scommettesse sul progetto, i Farrelly erano arrivati persino a cambiare il titolo in "A Power Tool is Not a Toy", perché nessuno voleva saperne di un film intitolato Scemo & più scemo. Anche dopo l'acquisto da parte di New Line le cose stentarono a migliorare. Lo Studio voleva altri attori, tra cui Steve Martin, Nicolas Cage e Gary Oldman. I Farrelly attirarono l'interesse di Jim Carrey, ma lo Studio riteneva eccessivi i 400 mila dollari da lui richiesti. Dopo Ace Ventura, alla New Line cambiarono idea e offrirono ben 7 milioni a Carrey - circa metà del budget di 16 milioni. I Farrelly dovettero infine battersi per convincere New Line a scritturare Jeff Daniels. Lo Studio arrivò persino a offrire all'attore 50 mila dollari per dire no...