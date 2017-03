Dieci sequel che non sapevi stessero arrivando

Goon: Last of the Enforcers (2017)

E a proposito di American Pie: tanto per non farsi mancare niente, Seann William Scott (Stifler nella saga goliardica di cui sopra) torna anche a interpretare Doug Glatt nel sequel del film sull'hockey Goon. Intitolato Goon: The Last of the Enforcers, il film è uscito in Canada pochi giorni fa. Nel cast anche Liev Schreiber, Elisha Cuthbert e Jay Baruchel, che ci crede talmente tanto da aver debuttato alla regia.