Quella terribile ultima stagione: dieci serie rovinate dal finale

How I Met Your Mother

ATTENZIONE: SPOILER SUI FINALI DI TUTTE LE SERIE IN QUESTIONE. SIETE AVVERTITI!



Ammettiamolo: How I Met Your Mother era peggiorato già da diverse stagioni. Ammettiamo pure che quel finale, con Ted che riporta il corno blu a Robin per riconquistarla, era inevitabile. Ma la nona e ultima stagione della serie ha parecchi difetti vistosi: l'idea di ambientarla tutta in un lungo weekend - quello delle nozze tra Barney e Robin - era buona sulla carta, ma ha portato a inutili lungaggini. E dopo averla menata con questo benedetto matrimonio per almeno due stagioni, gli autori hanno fatto divorziare la coppia fuori schermo, in un secondo. Poi uno dice anticlimax...



Ma How I Met Your Mother non è l'unica serie TV ad essere stata rovinata da una brutta ultima stagione. Ecco altri nove casi eclatanti!



