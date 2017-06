Dieci ruoli interpretati dalle star nei loro giorni più bui

I ruoli interpretati dagli attori in momenti problematici: Keanu Reeves - Speed

Hai trent'anni, stai interpretando il ruolo che ti consacrerà a star. Ma poi vieni a sapere che il tuo migliore amico è morto di overdose. E' successo a Keanu Reeves sul set di Speed, quando gli è stato comunicato che River Phoenix, grande promessa del cinema americano e suo caro amico da anni, era scomparso tragicamente. Phoenix aveva sviluppato una dipendenza dagli stupefacenti sul set di Belli e dannati di Gus Van Sant, ruolo che Reeves stesso lo aveva spinto ad accettare. La produzione di Speed fu messa in pausa per alcuni giorni, ma fu poi ripresa e Reeves, da grande professionista, portò a termine la lavorazione. E troupe e cast gli lasciarono parecchio spazio di manovra per venire a patti con una perdita così tragica.



Questo è solo uno dei casi in cui attori e attrici hanno dovuto continuare a lavorare nonostante fossero in condizioni di sofferenza per malattie, fisiche o mentali, problemi personali o dipendenze. Vediamo i più eclatanti.



