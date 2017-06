Lite sul set: dieci attori che non rispettano i loro colleghi

Mandy Patinkin, uno dei più grandi nevrotici di Hollywood

Mandy Patinkin - il Saul Berenson della serie Homeland - è stato uno dei più grandi nevrotici che abbia mai messo piede su un set.



In un'intervista al New York Times, Patinkin ha dichiarato: "Non permettevo a nessun regista di parlarmi. Facevo sempre i capricci. Ho cominciato questo lavoro con grandi come Milos Forman, Sidney Lumet e James Lapine (...) ed eccomi lì a dire agli altri registi: 'non parlatemi. Non mi interessa la vostra opinione'. Non mi importa se il mio lavoro sia stato buono o se mi abbiano dato un premio per quei ruoli, non vado orgoglioso del mio comportamento. Il ricordo mi fa ancora male. Il mio comportamento era abominevole".