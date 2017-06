I ruoli TV che tutti a Hollywood volevano: Walter White - Breaking Bad

Per tantissimi anni, la televisione è stata considerata la sorella minore del cinema. Poi è arrivata l'epoca d'oro della TV americana, a stuzzicare gli appetiti di molti attori in cerca di ruoli non più considerati di seconda classe. Ma anche quando la TV era "solo" TV, ottenere una parte in una sit-com o una serie dalle grandi potenzialità poteva essere la salvezza per un attore in cerca di un lavoro. Ecco, dunque, alcuni dei ruoli TV più ambiti di sempre...



A cominciare da quello di Walter White in Breaking Bad. Bryan Cranston vinse quattro Emmy e un Golden Globe per il ruolo, ma inizialmente i capi della AMC non lo volevano, perché abituati a vederlo in versione comica nella serie Malcolm. Il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, dovette mostrare loro il famoso episodio di X-Files (6x02) da lui scritto e da Cranston interpretato, per convincerli che fosse la scelta giusta. Ma prima la rete aveva proposto il ruolo a John Cusack e Matthew Broderick, che fortunatamente rifiutarono.



Quali sono i ruoli televisivi più ambiti? Scopritelo nella nostra gallery...



