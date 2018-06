Cinema horror, dieci scene che ci hanno fatto saltare sulla sedia

Venerdì 13 (1980)

Come in Carrie, anche al termine di Venerdì 13 c'è un jump scare a sorpresa. Qui si tratta dell'entrata in scena di Jason Voorhees che, non molti lo ricordano, era assente nel primo film. Una scena che non è altro se non la promessa di altri film e una sorta di scherzo fatto al pubblico dal regista Sean S. Cunningham. Ma che comunque fa il suo sporco dovere.