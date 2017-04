Horror: dieci finali in grado di traumatizzarvi

Horror: dieci tra i finali più agghiaccianti - The Mist (2007)

C'è modo e modo di concludere un film dell'orrore. Ci può essere il classico finale in cui il mostro viene sconfitto a caro prezzo, magari da una final girl pronta a tutto pur di salvarsi. E poi c'è quel genere di finale che mira a lasciare gli spettatori angosciati come tutto il resto del film. Quel genere di finale che non si dimentica più, non può essere scrollato di dosso facilmente e fa fare a un horror il passo verso il capolavoro. Vediamone dieci.



OVVIAMENTE... ALLARME SPOILER!



A partire da quello di The Mist, forse in assoluto il finale più cupo del cinema horror. Da un racconto di Stephen King, Frank Darabont ha tratto un film teso e inquietante, con grandi punte di paura. E una conclusione amarissima e beffarda, totalmente senza speranza, in cui il protagonista David Drayton (Tomas Jane), ormai a corto di idee e proiettili, è costretto a uccidere suo figlio e gli altri membri del suo gruppo di sopravvissuti, pur di evitare loro una morte atroce alla mercé delle creature che camminano nella nebbia. Ma pochi secondi dopo, David si rende conto che una colonna militare era diretta verso di loro e pronta a soccorrerli... Davvero un pugno nello stomaco rimasto nella storia del cinema.



