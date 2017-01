Dieci film che hanno tradito i romanzi da cui sono tratti

Blade Runner (1982)

Blade Runner, il capolavoro distopico di Ridley Scott, è notoriamente ispirato al romanzo "Ma gli androidi sognano pecore elettriche?" di Philip K. Dick, genio della fantascienza che morì squattrinato, e non fece nemmeno in tempo a incassare i soldi dei diritti cinematografici. Blade Runner è tratto molto liberamente dal libro, in cui Rick Deckard è un uomo di mezza età, sposato, e Roy Baty (con una "t" sola) non pronuncia il suo famosissimo monologo. Nel futuro del romanzo, inoltre, siccome la Terra sta morendo per via delle radiazioni della guerra atomica, gli animali da compagnia sono diventati status symbol; ma i poveri come Deckard possono acquistare solo animali "elettrici", da qui il titolo del romanzo.