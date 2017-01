Quiz: quanto ne sai sul Trainspotting originale?

Le note di “Lust for Life” di Iggy Pop aprivano uno dei più celebri film degli anni '90, Trainspotting . La pellicola, che lanciò la carriera di Danny Boyle Ewan McGregor , ha segnato una generazione raccontando le vite di un gruppo di tossicodipendenti scozzesi e la loro esistenza ai margini della società a Edimburgo. Oggi, attendiamo con ansia l'uscita di T2: Trainspotting , sequel che riunisce tutti i protagonisti originali – oltre a McGregor, anche– al regista e allo sceneggiatore. La banda al completo.Quale migliore occasione, dunque, per riguardarsi indietro e ricordare ancora una volta il primo Trainspotting a più di vent'anni di distanza? Ma non lo faremo noi, lo dovrete fare voi. Dovrete spremere fino all'ultimo le vostre cellule cerebrali per ricordare i dettagli del film originale e rispondere così correttamente alle nostre domande. Quindici domande per provare una volta per tutte se siete o non siete dei veri fan di Trainspotting. Pensate di potercela fare?