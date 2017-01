Prime recensioni per Trainspotting 2: valido sequel o nostalgico fallimento?

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



Renton vive una vita da borghese di mezza età ad Amsterdam, costruita con i soldi rubati ai suoi amici dopo la vendita di eroina che chiudeva il film originale. Spud è ancora dipendente da eroina, Sick Boy invece ha messo su un giro di escort e vive ricattando i clienti ricchi insieme alla compagna Nikki (Anjela Nedyalkova). E poi c'è Begbie, finito in prigione dopo gli eventi del primo film e ora pronto a evadere per vendicarsi di Renton, che nel frattempo è tornato a Edimburgo per rivedere i vecchi amici.

C'è, insomma, tutto quello che dovrebbe esserci in un film intitolato Trainspotting. Ma sarà sufficiente a rendere T2 un valido sequel? Ecco cosa ne pensa la stampa internazionale...

Peter Bradshaw – The Guardian:

“T2 Trainspotting è tutto quello che speravo – spaventoso, divertente, disperatamente triste, con più di un guizzo visivo. […] Una scabrosa e brutale commedia nera sulla delusione degli uomini di mezza età e la paura della morte. […] È un po' troppo lungo e scade un po' nel sentimentalismo, nella commedia grassa e nell'auto-celebrazione. Ma ha la stessa vibrante energia, lo stesso pessimismo ribelle, e non c'è niente in giro così”

Ian Freer – Empire:

“Se T2 si può paragonare a un qualche altro sequel, quello è Ritorno al futuro – Parte II, un secondo film usato per investigare il primo attraverso flashback, musica e sottili riferimenti. Se il primo film parla della gioia di essere giovani […], T2 parla delle delusioni della crescita […]. Coraggiosamente, Boyle ha realizzato un film sobrio sulla vita da quarantenni che è ben studiato e interpretato. Ma è davvero quello che vogliamo da un film di Trainspotting? […] Stilisticamente, Boyle gioca ancora con il mix di duro realismo e voli di fantasia dell'originale […], ma non riesce ad afferrare la tecnica e il tono allo stesso modo […]. Anche la colonna sonora , un misto di vecchio (Queen, Frankie Goes To Hollywood, Blondie) e nuovo (Young Fathers, Wolf Alice), non riesce a ottenere lo stesso impatto (come potrebbe?). Il remix di Lust for Life di Iggy Pop realizzato dai Prodigy in un certo senso sintetizza perfettamente il film: corre sulle stesse note ma non è altrettanto bello”.

Neil Young – The Hollywood Reporter:

“Ombre di vecchie glorie soffocano le imprese di oggi in T2 Trainspotting, il tanto atteso, tanto rimandato e tristemente ridondante sequel […]. La sceneggiatura ha troppe false partenze per generare il giusto slancio, e oscilla tra commedia quasi slapstick e interludi di sentimentalismo […], e persino il leone d'inverno Begbie – un'incorreggibile forza della natura demoniaca nel primo film e anche in Porno – soccombe alle smancerie. […] Boyle, lavorando con il montatore Jon Harris, include una miriade di brevi clip dall'originale oltre ad avvenimenti, immagini e musiche che rimandano esplicitamente al primo capitolo. Ma questa continua corsa alle memorie non fa che rendere più evidente l'ovvia distanza qualitativa tra i due film, e così T2 non riesce mai a trovare la sua voce”.

Jason Solomons – The Wrap:

“Il film di Boyle è dipendente dalla sua stessa nostalgia […]. T2 Trainspotting non è un brutto film, assolutamente. In certi punti è fantastico, ma troppo spesso si fa trascinare sul fondo dal suo stesso abbattimento, un film miserabile e malinconico che quasi sembra imbarazzato nell'esserlo”.

Chris Hunneysett – Mirror: