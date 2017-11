Dieci film modificati all'estero per motivi bizzarri

Shining (1980)

A proposito di scritte modificate. Stanley Kubrick era noto per la pignoleria con cui curava personalmente le edizioni internazionali dei suoi film. In Italia ha sempre lavorato a stretto contatto con i direttori del doppiaggio per scegliere accuratamente le voci italiane dei suoi protagonisti. E in alcuni casi girava anche dei dettagli destinati ai mercati esteri, come il foglio battuto a macchina da Jack Nicholson in Shining. In originale dice: "All work and no play makes Jack a dull boy". In Italia, il foglio recitava l'immortale "Il mattino ha l'oro in bocca".