Cinema e cazzotti: dieci pugni sferrati per davvero

Rocky IV (1985)

"Colpiscimi davvero". Non mancano, nella storia del cinema, i casi in cui un attore ha pronunciato questa frase per ottenere un effetto più realistico, come non mancano casi di registi che hanno chiesto la cosa ai propri attori. Partiamo da un caso celeberrimo per esplorare i dieci più famosi.



Il caso è quello di Rocky IV, sul cui set Sylvester Stallone era contemporaneamente protagonista e regista. Sly chiese a Dolph Lundgren, che interpretava Ivan Drago, di colpirlo sul serio e Dolph così fece. Risultato: Stallone fu trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, e rimase per otto giorni in terapia intensiva. Lundgren lo aveva colpito al petto talmente forte che il cuore di Sly aveva sbattuto sulla cassa toracica, per poi gonfiarsi...



GUARDATE ANCHE:

Momenti di panico sul set: 10 veri incidenti che è possibile vedere in un film

Dieci colpi di scena che hanno rovinato un film

Dieci cattivi del cinema che in realtà avevano ragione