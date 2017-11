Dieci scene horror che non vorrete rivedere una seconda volta

It Follows (2014)

Con pochissimi mezzi e tante idee, David Robert Mitchell è riuscito a creare uno degli ultimi horror memorabili nella storia del genere, It Follows. La scena che qui ci preme ricordare è quella in cui la "presenza" che segue la protagonista Jay entra nella stanza in cui si è rintanata approfittando della porta aperta da un'amica della ragazza. In questa scena, "It" si manifesta come un gigante senza occhi, una vera comparsa che si limita a entrare in scena dall'ombra. Pochi trucchi e l'assoluto controllo della messa in scena fanno di questa immagine una di quelle impossibili da scrollarsi di dosso.