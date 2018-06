Dieci film da non guardare con il vostro partner

Delitto perfetto (1998)

Il remake del classico di Hitchcock è incentrato su tre personaggi che, ognuno a proprio modo, si pugnalano alle spalle a vicenda. Non c'è amore in questo quadretto, composto da una donna (Gwyneth Paltrow) che tradisce il marito con un sexy artista, dal marito (Michael Douglas) che la vorrebbe morta per ereditare la sua fortuna di famiglia e dall'amante (Viggo Mortensen) che, per quanto sotto ricatto, accetta di ucciderla in cambio di denaro. Le cose non vanno come previsto, ma comunque Delitto perfetto non è certamente un film che celebra la vita di coppia, per usare un eufemismo.