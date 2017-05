Dieci film d'azione da recuperare su Netflix assolutamente

Dieci action movies da recuperare su Netflix

Siete alla ricerca di un bel film d'azione per passare la serata? Netflix ovviamente fa al caso vostro, ma come orientarsi in una scelta così vasta di titoli? Chiedete a Film.it! Ecco dieci consigli sui film action da vedere assolutamente su Netflix.



A partire da ACAB - All Cops Are Bastards, il debutto al cinema di Stefano Sollima. Uno sguardo controverso sui "celerini", un dramma/noir con ottimi interpreti (Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro) che esamina in maniera non banale la psicologia di uomini che, ogni giorno, affrontano situazioni estreme al lavoro.



Continuate a sfogliare la nostra gallery per i restanti consigli...



GUARDATE ANCHE:

I ruoli che tutti a Hollywood volevano interpretare

Dieci esilaranti parodie dei poster cinematografici

Dieci film rovinati da produttori ficcanaso