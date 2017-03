Dieci film che hanno ispirato violenza nel mondo reale

Assassini nati - Natural Born Killers

Un film in cui due serial killer diventano un fenomeno mediatico e vengono quasi dipinti come eroi non poteva non influenzare qualche mente debole.



Pare che Eric Harris e Dylan Klebold, responsabili della strage al liceo Columbine, siano stati almeno in parte ispirati da Assassini nati di Oliver Stone. Così come Michael Carneal, quattordicenne che, nel 1997, uccise tre compagni di classe in Kentucky durante una preghiera.



Infine, una coppia dell’Oklahoma assunse LSD prima di vedere il film e darsi a un’escalation di violenza, che incluse una rapina a mano armata, l’uccisione di uomo in Mississippi e il ferimento grave di una donna in Louisiana. La donna, Patsy Byers, restò paralizzata e tentò di rivalersi su Oliver Stone e la Warner, ma la causa fu rigettata per insufficienza di collegamenti tra il film e i crimini.