Dieci film che hanno dato vita ad genere

Cannibal Holocaust (1980)

Molti sostengono che il genere found footage (quello in cui si simula il ritrovamento di un filmato "vero" e il film viene raccontato attraverso di esso) sia nato con The Blair Witch Project sul finire degli anni '90. Ed è vero che il film di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez ha influenzato il filone più di ogni altro, ma è stato di gran lunga anticipato da Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, in cui un gruppo di antropologi si addentra nelle foreste dell'Amazzonia e assiste a una serie di efferatezze, quando non le perpetra. Il tutto è narrato con l'espediente del filmato ritrovato e addirittura con punti di vista multipli dovuti alle due macchine da presa coinvolte. Il risultato fu, per l'epoca, talmente realistico che Deodato dovette dimostrare in tribunale che gli attori erano tutti vivi, per non finire condannato per omicidio...