Dieci film bizzarri da scovare su Netflix

Quando la tua cittadina viene invasa dagli zombie, e chi chiamerai? Ma gli scout, naturalmente! Manuale scout per l'apocalisse zombie unisce grande humour a qualche bel salto sulla poltrona ed è innegabilmente assai bizzarro. C'è anche il bravo Tye Sheridan nel cast e ci si diverte parecchio. Per gli amanti degli zombie ma non solo.

Manuale scout per l'apocalisse zombie (2015)

Quando hai l'ex cantante dei Black Flag Henry Rollins nei panni di un essere immortale in cerca della figlia rapita, hai in mano qualcosa di speciale. Questo incrocio tra Taken e un horror sovrannaturale è - lo vogliamo dire? - davvero bizzarro. Provare per credere.

He Never Died (2015)

Uno dei più bizzarri film corali degli ultimi anni, Facciamola finita è diretto da Evan Goldberg e Seth Rogen e interpretato da quest'ultimo insieme a James Franco, Craig Robinson, Jay Baruchel, Jonah Hill, Danny McBride, Emma Watson e una sfilza di altre star, tutte nel ruolo di loro stesse. Le premesse? Un party a Hollywood viene interrotto dall'Apocalisse. Non essendo stati assunti al cielo, gli attori si danno a una festa sfrenata a base di alcol e droghe... ma ovviamente non potranno andare avanti indisturbati, visto che il mondo sta finendo!

Una commedia horror che rimanda senza tante cerimonie allo splatter del primo Peter Jackson . Deathgasm è un esilarante film incentrato sul mondo del metal, che ne mette alla berlina gli stereotipi ma con grande amore e rispetto. In un paesello della Nuova Zelanda, un gruppo di ragazzi mette su una band black metal ed evoca per errore un demone suonando una melodia satanica... la conseguente invasione di morti viventi (più alla Sam Raimi che George Romero) sarà truculenta e demenziale.

I Don't Feel at Home in This World Anymore (2017)